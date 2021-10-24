Єфросиніна на Мальдівах засвітила фігуру в купальнику і "вигуляла" розкішний подарунок від Білик

"Починаємо сповільнюватися", - підписала вона коротке атмосферне відео, зняте на пірсі біля самої кромки водної гладі. Маша стоїть спиною до камери – на ній легка туніка і капелюшок-канатьє.

У Stories вона описала, як проходять її курортні будні. Виявилося, романтичний релакс з чоловіком довелося відкласти - в готелі не виявилося дитячої кімнати, тому Саша скрізь і всюди складає компанію батькам.

Все ж пара знайшла можливість побути наодинці і навіть віддатися ніжності і романтиці на тлі заходу. Вітер розвиває волосся Маші, вона потопає в затишних обіймах коханого чоловіка і безтурботно сміється.

Ведуча гуляє по пляжу в легкому натуральному молочному платті вільного крою з глибоким вирізом, декоративному рюшами і воланами на рукавах.

Також Маша покрасувалася в чорному купальнику і накидці з принтом-анімалье. Вона розповіла дивовижну історію появи цієї речі в своєму гардеробі.

Виявилося, що під час запису шоу "Маскарад" вона побачила накидку на Ірині Білик і прийшла в повний захват від цієї речі.

"І вуаля, через короткий час Ірина прислала мені таку ж! Іруся, я в ідеальному місці для вигулу твоєї краси!"- запевнила Маша зіркову подругу.

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina