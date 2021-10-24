Ефросинина на Мальдивах засветила фигуру в купальнике и "выгуляла" роскошный подарок от Билык

"Начинаем замедляться", - подписала она короткое атмосферное видео, снятое на пирсе у самой кромки водной глади. Маша стоит спиной к камере – на ней легкая развивающаяся туника и шляпка-канатье.

В Stories она описала, как проходят ее курортные будни. Оказалось, романтический релакс с мужем пришлось отложить – в отеле не оказалось детской комнаты, поэтому Саша везде и всюду составляет компанию родителям.

Все же пара нашла возможность побыть наедине и даже предаться нежности и романтике на фоне заката. Ветер развивает волосы Маши, она утопает в уютных объятиях любимого мужа и беззаботно смеется.

Ведущая гуляет по пляжу в легком натуральном молочном платье свободного кроя с глубоким вырезом, декоративными рюшами и воланами на рукавах.

Также Маша покрасовалась в черном купальнике и накидке с принтом-анималье. Она рассказала удивительную историю появления этой вещи в своем гардеробе.

Оказалось, что во время записи шоу "Маскарад" она увидела накидку на Ирине Билык и пришла в полный восторг от этой вещи.

"И вуаля, через короткое время Ирина прислала мне такую же! Ируся, я в идеальном месте для выгула твоей красоты!" - заверила Маша звездную подругу.

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina