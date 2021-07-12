Єфросиніна в мікротопі "пішла у відрив" на очах у шанувальників: "втратила 1,5 кг на all inclusive"

Маша Єфросиніна з сім'єю відпочиває в гостинній Туреччині. Ведуча отримує задоволення від релаксу на морському березі, вигулює літні вбрання і купальники. Шанувальники Маші заздрять її стрункості, а сама ведуча зізнається, що за красивою фігурою ховається величезна робота над собою і... комплекси. Нещодавно Маша розповіла, які етапи пройшла на шляху до прийняття себе і свого тіла.

Вона не соромиться бути щирою у всіх своїх проявах і підтвердженням цьому стало кумедне відео в Instagram знаменитість.

Маша в літньому легкому костюмі, що складається з короткого чорного топа в горошок з рукавами три чверті і вільних штанів, не приховує емоцій і «йде у відрив» біля автомата для гри в аерохокей. Такою ведучу її шанувальники ще не бачили!

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Пишіть, що у вас викликає подібні емоції", - запропонувала Маша під кумедним емоційним відео.

Підписники Маші запропонували свої варіанти для прояву нестримних радісних емоцій, а також прийшли в захват від уміння ведучої бути абсолютно різною і щирою в своїх поривах.