RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Єфросиніна в мікротопі "пішла у відрив" на очах у шанувальників: "втратила 1,5 кг на all inclusive"

Автор: Styler

Маша Єфросиніна з сім'єю відпочиває в гостинній Туреччині. Ведуча отримує задоволення від релаксу на морському березі, вигулює літні вбрання і купальники. Шанувальники Маші заздрять її стрункості, а сама ведуча зізнається, що за красивою фігурою ховається величезна робота над собою і... комплекси. Нещодавно Маша розповіла, які етапи пройшла на шляху до прийняття себе і свого тіла.

Вона не соромиться бути щирою у всіх своїх проявах і підтвердженням цьому стало кумедне відео в Instagram знаменитість.

Маша в літньому легкому костюмі, що складається з короткого чорного топа в горошок з рукавами три чверті і вільних штанів, не приховує емоцій і «йде у відрив» біля автомата для гри в аерохокей. Такою ведучу її шанувальники ще не бачили!

"Коли вболівала за Італію…
Коли новий "Іспит" за шість днів подивилося більше півмільйона людей..
Коли втратила 1,5 кг. на "all inclusive"
Коли знайшла в старих шортах двадцятку..
Коли #понедрельник, а тобі по фігу..
Коли скоро додому …
Пишіть, що у вас викликає подібні емоції", - запропонувала Маша під кумедним емоційним відео.

Підписники Маші запропонували свої варіанти для прояву нестримних радісних емоцій, а також прийшли в захват від уміння ведучої бути абсолютно різною і щирою в своїх поривах.

  • Шикарна в прояві будь-яких емоцій
  • Маша, ви нереальна! Ресурсна і наповнена
  • Марійка - красуня! Дуже сміливо
  • Так круто, що ви вмієте бути близькою до досконалості вишуканою світською дівою, і при цьому подуркувати ось так з друзями, і ще й виставити це в мережу. Класно!
  • Дуже смішно. Маша захоплююся вами нескінченно
  • Ти молодий поки можеш таке відпалювати. Молодець, Маша

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна захопила стрункою фігурою в купальнику.

Читайте LITE в Google News
Маша Єфросиніна