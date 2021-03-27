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Єгипетська цариця: спокуслива Леся Нікітюк побалувала "контентом для чоловіків"

Автор: Lite

Леся Нікітюк разом з друзями відпочиває в Єгипті, де не тільки купається і загоряє, а й вивчає місцеві стародавні пам'ятки. Так, телеведуча показала свою поїздку в храм Хатшепсут і навіть задумалася про створення власного екскурсійного бюро.

Довго нудьгувати фанатам Леді Ле не дає і потішила їх порцією нових яскравих фото у своєму Instagram.

Для початку Нікітюк поділилася гарячими фото з басейну, які, на її думку, повинні порадувати чоловіків.

Зірка спокусливо позувала в басейні, спираючись на борт руками і млосно дивлячись на камеру. Вона приміряла міні-бікіні ніжно-рожевого кольору, доповнивши образ золотими аксесуарами у вигляді браслета і підвіски, а також вузькими сонцезахисними окулярами.

Леся Нікітюк похвалилася витонченою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я так розумію, що треба трошки контенту для чоловіків?" - написала Леся і пообіцяла ще більш гарячі фото трохи пізніше.

Спокусливі кадри не залишили користувачів мережі байдужими.

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  • Така класна
  • Красуня
  • Шикарна дівчина
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  • Яка ракета
  • Оце так контент
  • Богиня!
  • Тигриця

Також артистка розповіла, що збулася ще одна її мрія - побувати в Карнакському храмі в Луксорі. Нікітюк залишилася дуже вражена і поділилася з шанувальниками емоціями і знімками, на яких позувала серед величних колон.

"Ще одна мрія збулась. Карнакський храм!!! Вражає своїм колонним залом та фресками. Кожна колона 3 метри в діаметрі і 10 метрів заввишки! Останній раз я таку красу бачила - НІКОЛИ! Найдивовижніше місце на планеті, я хотіла фотографувати кожен камінь..." - розповіла знаменитість.

Леся Нікітюк відвідала Карнакський храм в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася струнким тілом в рожевому бікіні на відпочинку в єгипетській Хургаді.

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