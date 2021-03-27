Египетская царица: соблазнительная Леся Никитюк побаловала "контентом для мужчин"

Для начала Никитюк поделилась горячими фото из бассейна, которые, по ее мнению, должны порадовать мужчин.

Звезда соблазнительно позировала в бассейне, опираясь на бортик руками и томно глядя на камеру. Она примерила мини-бикини нежно-розового цвета, дополнив образ золотыми аксессуарами в виде браслета и подвески, а также узкими солнцезащитными очками.

Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я так розумію, що треба трошки контенту для чоловіків?" - написала Леся и пообещала еще более жаркие фото немного позже.

Соблазнительные кадры не оставили пользователей сети равнодушными.

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Также артистка рассказала, что сбылась еще одна ее мечта - побывать в Карнакском храме в Луксоре. Никитюк осталась очень впечатлена и поделилась с поклонниками эмоциями и снимками, на которых позировала среди величественных колонн.

"Ще одна мрія збулась. Карнакський храм!!! Вражає своїм колонним залом та фресками. Кожна колона 3 метри в діаметрі і 10 метрів заввишки! Останній раз я таку красу бачила - НІКОЛИ! Найдивовижніше місце на планеті, я хотіла фотографувати кожен камінь..." - рассказала знаменитость.

Леся Никитюк посетила Карнакский храм в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)