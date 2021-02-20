Катерина Кухар захопила бездоганними ніжками в ліжку і раптово "заспівала"

Катерина Кухар захоплює шанувальників своєю витонченістю, жіночністю і при цьому гострим язиком і сталевим характером. Прима-балерина любить ділитися цікавими знімками в фотоблоге і часто пише філософські пости. Але не обходиться і без розважального контенту. Суддя "Танців з зірками" вирішили долучитися до челленджу, пов'язаному з виходом на екрані нового шоу пародій з участю українських звез – "Ліпсінк батл".

Катерина розмістилася на широкому ліжку в затишній обстановці. На ній – ніжно-ліловий кашеміровий светр-оверсайз і легка спідниця, яка дозволяє розглянути стрункі голі ніжки прими. Вона кокетливо оголила одне плече. А її красиві акуратні локони чудово вписалися в жіночний і ніжний образ.

Суддя "Танців з зірками" "заспівала", повторюючи слова безсмертного хіта Біллі Уизерса - Аin't No Sunshine. До речі, за цю пісню виконавець був удостоєний кількох "Греммі"!

Шанувальники Катерини оцінили її відео і залишили компліменти та похвалу, зацікавившись новим проектом. "Чудова", "Миленька", "Красуня", "Це щось новеньке", - писали вони в кмментариях.

Чоловік Катерини, Олександр Стоянов розповів про неприємність, яка трапилася, поки дружини не було вдома. Він довів, що прекрасно справляється з побутом і здатний швидко вирішувати серйозні проблеми.

"Дочка освоювала ролики, поки мами не було вдома... Все б нічого, але... проїжджаючи навколо кухонного столу, вона зачепила глечик з компотом і, намагаючись зловити його, весь вишневий напій залишила на собі... Оцінивши ситуацію, я миттєво освоїв принципи прання (передбачаючи реакцію дружини), адже це адже я ж дозволив кататися на роликах вдома... P. S. На роликах по квартирі ми більше не катаємося", - повідомив Олександр.