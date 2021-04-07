Екс-чоловік Ані Лорак вперше розповів про скандальний розрив: "не буду виправдовуватися"

"Дуже багато пліток було, багато різних розмов: він сякий, він такий. Я не буду виправдовуватися. Було сумно, звичайно, 15 років живеш з людиною, а після певної ситуації, залишаєшся один в іншій країні, куди приїхав заради своєї сім'ї", - відверто розповів чоловік.

Зараз, за словами Мурата, багато чого змінилося.

"З'явилося розуміння життя і того, що мені вже чимало років. Було вдосталь часу, аби подумати, побачити світ, тепер клуби забирають з мене багато енергії. Відчуваю, неначе Бог дав певний поштовх. Перезавантаження почалося", - сказав він.

Сьогодні Мурат продає косметику після розкішного життя в шлюбі з Кароліною та будує стосунки з 24-річною візажисткою Лілею.

Мурат зі своєю новою дівчиною (скріншот з відео)

Окрім цього, розвиває свій другий бізнес - організовує концерти для популярних виконавців.

"У мене свої концертні тури, цього року було 35 концертів. Я організовую тури багатьом відомим артистам. Зараз я вважаю себе щасливою людиною. Моя дочка здорова, я здоровий, мої близькі здорові”, - каже він.

Мурат з донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

Одразу після розлучення Ані Лорак забрала доньку з собою до Москви, та майже 10 місяців не давала чоловіку з нею бачитися. Проте зараз співачка все ж дозволяє Мурату бачитися з донькою Софією, навіть відпустила її на певний час пожити з татом у Києві. Та попри це спілкування Мурата з донькою після розлучення відбувається здебільшого онлайн.

"У нас кожен день спілкування мінімум три рази. Щоранку вона надсилає мені голосові повідомлення, на обіді телефонує мені по відеозв'язку, щовечора теж. Таке спілкування у нас. Вона в будь-якій ситуації мені дзвонить", - відверто поділився чоловік.

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