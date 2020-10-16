Екс-ведуча "Орла і Решки" набрала 12 кг: кілька місяців була депресія

Леся Нікітюк зізналася, що дуже переживала після уходу з проекту "Орел і Решка"

Знаменита і завжди позитивна Леся Нікітюк впала в депресію і на ґрунті цього поправилася на 12 кг. Це сталося після того, як ведуча пішла з проєкту "Орел і Решка" кілька років тому.

В інтерв'ю журналу "Телегід" Леді Ле зізналася, що в той період вона була настільки пригнічена, що навіть не виходила з дому.

"Коли в "Орлі і Решці" мене замінила Настя Коротка, це стало великою несподіванкою і потрясінням. Кілька місяців у мене була депресія: я не виходила з дому, багато їла і дивилася серіали. За цей час набрала 12 кг! Допоміг оговтатися друг, який помітив у моїх очах відсутність блиску. Тоді усвідомила, що я опустила руки. А так не можна! Та й не в моєму стилі здаватися. У цій життєвій точці зрозуміла: попри все потрібно йти вперед", - зізналася зірка "Le Маршрутки".

Так, якою б веселою здавалася Леся з боку, але їй теж буває сумно. Причому - досить часто.

"Відкрию вам невеличкий секрет: я дуже вразлива людина. І хоч якою б сильною здавалося, приймаю все дуже близько до серця, все серйозно: і слово друга, і коментар підписника в соцмережах. Завжди все чую, читаю і на все реагую. Поки що не навчилася відгороджуватися і ставити бар'єри. Не знаю, добре це чи погано", - резюмувала ведуча Нового каналу.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що недавно "чарівна русалонька" Леся Нікітюк показала ідеальну фігуру в прозорій сукні.