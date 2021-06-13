Екс-дружина Позитива висловилася про зради і справжню причину розлучення: я з цим жила

"Я так довго тягнула кота за одне місце. У нього завжди на першому місці була робота і музика. Мені не 18 років, я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому, я думаю, що це стало найбільшою причиною. Я не можу сказати, що він не хотів, якось не склалося у нас з цим", - зазначила Ганна.

Дизайнер також выдповыла на питання, чи мали місце в екс-парі зради, адже чутки про це ходили давно. Дівчина пояснила, що знала спочатку про зворотний бік життя з публічною людиною.

Позитив і Анна не відразу прийняли рішення про розлучення (фото: instagram.com/annchuk)

"Він артист, він популярний, він красивий і, звичайно, про зради говорять завжди, тому що це найцікавіша тема. Звичайно, я це чула, але я дружина, яка вибрала чоловіка-артиста, тому я з цим жила", — зазначила Ганна.

Екс-дружина Позитива зізналася що два роки пара намагалася налагодити стосунки. У цей час вони вже не жили разом, але дали собі другий шанс – намагалися зустрічатися, ходити на побачення, їздити разом на відпочинок і планувати спільне майбутнє. Але дива не сталося - сім'я розпалася. Цю новину Анна приховала навіть від рідних, які дуже болісно відреагували на розпад пари.

Андрійчук розповіла подробиці про розлучення з Позитивом

Так, вона зізналася батькам лише через пару місяців після того як роз'їхалася з чоловіком. Батько Анни тільки півроку тому знайшов у собі сили поговорити з дочкою на тему її розлучення.

Екс-пару зараз об'єднують виключно ділові відносини - вони обговорюють лише питання шлюборозлучного процесу. Екси вже встигли розділити спільно нажите майно. Вони продали квартиру і розділили виручені гроші навпіл.