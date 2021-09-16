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Елегантні Осадча і Горбунов вразили яскравим виходом у світ: "оригінально і красиво"

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Києва, Четвер 16 вересня 2021 11:37
Елегантні Осадча і Горбунов вразили яскравим виходом у світ: "оригінально і красиво" Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча після народження третього сина не збирається зменшувати оберти. Як і під час вагітності, так і після появи на світ Данила, ведуча активно відвідується гучні заходи заради зйомок нових випусків "Світського життя". Часто на зіркових тусовках її супроводжує чоловік і колега Юрій Горбунов. Так, парочка відвідала гучну подію вересня - масштабне святкування 20-річчя існування в Україні культового глянцевого модного видання ELLE.

І Юрій, і Катя розмістили в Instagram барвисті знімки, зроблені на березі Дніпра, де і проходив світський захід, що зібрав безліч знаменитостей.

Ведуча вибрала для виходу в світ елегантне вбрання з родзинкою: молочний костюм, що складається з довгого кейпа і палаццо, доповнила ансамбль чорною блузкою з довгим рукавом і своїм фірмовим аксесуаром – капелюшком з вуаллю-сіткою зі стразами і блискучими декоративними підвісками. Вона позувала в сутінках на пляжі, а прекрасним мальовничим фоном стали панорами Києва.

Елегантні Осадча і Горбунов вразили яскравим виходом у світ: &quot;оригінально і красиво&quot;

Елегантні Осадча і Горбунов вразили яскравим виходом у світ: &quot;оригінально і красиво&quot;

Катя Осадча в цей вечір була сама елегантність (фото: instagram.com/kosadcha)

"Зйомки за розкладом", - заявила ведуча.

У розділі "сторс" Катя поділилася селфі з чоловіком Юрієм Горбуновим. Парочка захоплено позувала на камеру, демонструючи прекрасний настрій.

Елегантні Осадча і Горбунов вразили яскравим виходом у світ: &quot;оригінально і красиво&quot;

Елегантні Осадча і Горбунов вразили яскравим виходом у світ: &quot;оригінально і красиво&quot;

Катя Осадча і Юрій Горбунов разом вдома і на роботі (фото: instagram.com/kosadcha)

На сторінці Юрія також з'явилися знімки з дружиною. Елегантне подружжя позує на тлі київських пейзажів правого берега.

"Вечір! Київ! Берег Дніпра! Ми!"- захоплено підписав спільний знімок з дружиною Юрій.

Елегантні Осадча і Горбунов вразили яскравим виходом у світ: &quot;оригінально і красиво&quot;

Юрій і Катя позували на тлі заходу сонця на Дніпрі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники відреагували на знімки ведучих і обдарували їх компліментами.

  • Які ви красиві і щасливі
  • Вбрання неперевершене
  • Чудові! Як же ви гармонійно виглядаєте разом!
  • Катя - втілення краси стилю, розумної і доброї жінки
  • Дуже оригінально і красиво
  • Шикарна
  • Богиня краси
  • Красуня

Також парочка встигла відвідати ще один світський захід за вечір - вечірку Cartier, де вони блищали серед зіркових гостей.

Елегантні Осадча і Горбунов вразили яскравим виходом у світ: &quot;оригінально і красиво&quot;

Катя і Юрій побувала на двох гучних вечірках за вечір (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов пояснив, чому назвав молодшого сина Данилом.

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