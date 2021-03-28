Олена Кравець показала підрослих двійнят: зовсім дорослі

Зірка стала мамою тричі - у 2003 році вона народила дочку Марію, а у 2016-му - двійнят Івана і Катерину. І на публіці Кравець з'являється в оточенні сім'ї вже не перший раз. На цей раз актриса веде молодших дітей на балет. Але зірка каже - не висиджують тривалі вистави, хоча у позитивному сенсі дивують своєю поведінкою.

Крім того, подружжя поділилося, що віддали двійняток Катерину та Івана на бальні танці. Олена і Сергій також зізналися, що мріють піти займатися латино-американською хореографією.

До речі старша дочка Олени Кравець нещодавно святкувала день народження, Марії виповнилося 18 років. Зіркова мама скаржиться, що дочка її з батьком на день народження не покликала. При цьому подружжя розповіло, що вечірка з нагоди святкування повноліття була досить масовою.