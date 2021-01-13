Эллерт розповів, чому досі не познайомив Мішину з батьками

Переможець "Холостячки" Олександр Эллерт зізнався, чому він досі не познайомив Ксенію Мішину зі своїми батьками. При тому, що вона знайомила його зі своєю сім'єю.

За словами коміка, він не знайомив Ксенію з батьками, оскільки вони знаходяться на Донбасі. Про це Эллерт розповів в інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

Він також зазначив, що йому говорили, що познайомити дівчину з батьками можна через засоби відеозв'язку, такі як Zoom або Skype, але йому такий варіант не подобається.

"Я не хочу першу зустріч з жінкою, яку люблю, знайомити, як ось у цих стереотипних гумористичних програмах. Коли батьки сидять в трусах, а потім випадково встають. Я не хочу. Я хочу наживо. Я прекрасно розумію, як буде реагувати мама, яка вона жива людина, яка вона активна. Я вважаю, що жива зустріч набагато крутіше буде", - заявив Эллерт.

Олександр Эллерт розповів, чому не знайомить Мішину з батьками (відео: YouTube)

Нагадаємо, Эллерт, Рибак і Мішина прокоментували фінальні побачення у проєкті "Холостячка".

Раніше українську актрису Ксенію Мішина та переможця шоу "Холостячка" Олександра Эллерта звинуватили в тому, що вони повністю повторили фотосесію "холостяка" Микити Добриніна і його обраниці Дар'ї Квіткової

Фотограф Ігор Новіков, який знімав Дашу Квіткову Нікіту Добриніна, розповів, хто перший придумав ідею зйомок.