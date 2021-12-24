Ще дві жінки звинуватили Кріса Нота в сексуальних домаганнях: мовчали через страх

"У 2002-му році Кріс запропонував підвезти мене додому на таксі після дружньої вечері в ресторані. Було близько півночі. Я погодилася, так як давно його знала. Ми приїхали до мого будинку, і він виявив бажання подивитися мою квартиру. Ми піднялися наверх. Я попередила, що в іншій кімнаті сплять мої сусіди по апартаментах, і ми пройшли на кухню", – розповіла Ліза. Коли вони опинилися на кухні, Нот став проявляти до неї наполегливість, обсипаючи поцілунками і торкаючись інтимних частин тіла.

Ліза Джентіле (фото: instagram.com/lisagentilemusic)

"Він сперся на стільницю і силою підтягнув мене до себе. Потім Кріс схопив мене за груди і почав сильно її стискати. Він проник мені під бюстгальтер і продовжив робити те ж саме. Мені було дуже боляче. Слідом він примусив мене підняти вгору його майку, і я побачила його оголений торс. Він схопив мої долоні і притиснув їх в область свого пеніса. Я намагалася змусити його зупинитися. У якийсь момент мені вдалося його відштовхнути і вирватися, сказавши, що я не хочу з ним сексу. У відповідь він почав відпускати образи на мою адресу, а потім стрімко покинув мою квартиру", – розповіла артистка.

Наступного ранку Ліза Джентіле отримала повідомлення від Кріса Нота, який погрожував знищити її кар'єру в шоу-бізнесі, якщо вона комусь повідає про те, що трапилося.

Кріс Норт з дружиною (фото: Getty Image)

"Я не заявляла про цей інцидент публічно, так як боялася Кріса. Він був дуже впливовою людиною у сфері медіа. Але зараз я виступаю на підтримку чотирьох жінок. Я думаю, що суду слід виділити нам окремий день, щоб ми могли прийти і дати офіційні свідчення. Пана Нота необхідно притягнути до відповідальності", – уклала співачка.

Раніше перед нею дублерша Крістін Девіс з "Сексу у великому місті" Хізер Крістін звинуватила актора в домаганнях. Актриса розповіла про токсичну поведінку Нота на зйомках. Так, одного разу він провів рукою по її спині і сідницях, а іншим разом, вказуючи на іншу дублершу, сказав: "Я хочу, щоб її зв'язали, заткнули рот кляпом і привели в мій трейлер".