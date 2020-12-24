Я ще ніколи так не любила: українська співачка вийшла заміж за російського бізнесмена

Українська співачка Анна Дзюба, яка виступає в дуеті Artik & Asti, вийшла заміж за впливового російського бізнесмена. Про це виконавиця розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. Її обранця звати Станіслав Юркін, він бізнесмен з Москви. Йому вона і зізналася у величезній любові на своїй сторінці в соцмережі.

"Я ще ніколи так сильно не любила. І мене ніколи так не любив ніхто. Ніколи! Я не знала, що таке справжня, щира і цілісна любов. Що таке довіряти, що таке знати коли тебе не обдурять, не зрадять, не кинуть. Тепер я точно знаю, що таке турбота і любов цього чоловіка", - поділилася щастям Анна Дзюба.

Ганна Дзюба вийшла заміж (фото: instagram.com/astiselfmade)

За словами співачки, їй дуже пощастило зустріти такого чоловіка на своєму шляху.

"Мені нескінченно пощастило бути коханою тобою, бути частиною тебе і стати твоєю дружиною! Тепер ми сім'я - тепер ми є один у одного і ми сильніші, краще, міцніше і впевненіше ніж коли-небудь у своєму житті! Ти, саме Ти вибрав мене, і я вдячна Богу за кожен наш день і мить разом! Таких як ти не буває!" - написала виконавиця.

Співачка Asti розписалася з російським бізнесменом (фото: instagram.com/astiselfmade)

Також вона повідомила всім друзям і фанатам, що вони з коханим тільки розписалися, адже в умовах пандемії коронавірусу важко зіграти пишне весілля.

"Наші дорогі друзі, поспішаю вам повідомити, що це був всього лише розпис, тому, що в період пандемії весілля нам так і не вдалося, але ми його плануємо в наступному році, так що всі, кого ми запрошували, не ображайтеся, все ще буде! І ми ще зіграємо весілля і зробимо його таким, яким воно повинно бути. А поки ми просто офіційно стали сім'єю, і готові з вами цим поділитися", - резюмувала Ганна.

Зазначимо, що парочка познайомилися в травні 2019 року. Для Ганни цей шлюб став першим, у бізнесмена Юркіна є дитина від попередніх стосунків.

Artik & Asti - це українська поп-група, заснована у 2010 році продюсером і виконавцем Артемом Умріхіним.

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