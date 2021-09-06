Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на "Танцях з зірками 2021"

"Танець, де за дві хвилини відбувався мій дебют на паркеті, перший вальс, перше соло, перша постановка, історія, яку я прожила ... і навіть померла в кінці. Хочу сказати, що вражена рівнем шоу, конкурсу, надзвичайним професіоналізмом мого партнера – він справжній чемпіон чемпіонів", - похвалила вона свого зіркового наставника Антона Нестерко.

Також Джамала вирішила показати закулісні ексклюзивні кадри підготовки та репетиції номера.

"Ось він, мій перший дотик до танцювального майданчика", - підписала вона кадри "прогону" номера на головному паркеті країни.

Джамала поділилася враженнями від репетиції (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також артисткм поділилася фрагментом, де репетирує своє соло Мати Харі. Деякі рухи давалися зірці просто і невимушено, а ось "укласти емоції" виявилося найскладнішим для неї.

Джамала показала, як репетирувала номер для першого ефіру (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Ну і підтримки, я вам скажу, ще те завдання", - зізналася Джамала. Після репетиції співачка з парнером в гримерці розбирали все до дрібниць і вносили корекктиви в номер, щоб в першому прямому ефірі вразити глядачів і суддів своїм шпигунським вальсом.

Джамала відповідально підійшла до підготовки першого номера на "Танцях з зірками 2021" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У підсумку, Джамала і Антон розділили третє місце з Іваном Люленєвим і Яною Цибульською – у обох пар бал від суддів склав 19.