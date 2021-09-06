Еще та задачка: Джамала честно высказалась о трудностях на "Танцях з зірками 2021"

"Танец, где за две минуты происходил мой дебют на паркете, первый вальс, первое соло, первое постановка, история, которую я прожила ... и даже умерла в конце. Хочу сказать, что поражена уровнем шоу, конкурса, чрезвычайным профессионализмом моего партнера – он настоящий чемпион чемпионов", - похвалила она своего звездного наставника Антона Нестерко.

Также Джамала решила показать закулисные эксклюзивные кадры подготовки и репетиции номера.

"Вот оно, мое первое прикосновение к танцевальной площадке", – подписала она кадры "прогона" номера на главном паркете страны.

Джамала поделилась впечатлениями от репетици (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также артисткм поделилась фрагментом, где репетирует свое соло Маты Хари. Некоторые движения давались звезде просто и непринужденно, а вот "уложить эмоции" оказалось самым сложным для нее.

Джамала показала,как репетировала номер для первого эфира (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Ну и поддержки, я вам скажу, еще та задачка", - призналась Джамала. После репетиции певица с парнером в гримерке разбирали все до мелочей и вносли корекктивы в номер, чтобы в первом прямом эфире поразить зрителей и судей своим шпионским вальсом.

Джамала ответсвенно подошла к подготовке первого номера на "Танцах со звездами 2021" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В итоге, Джамала и Антон разделили третье место с Иваном Люленевым и Яной Цибульской – у обоих пар бал от судей составил 19.