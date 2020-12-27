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Це Голлівуд: Катерина Кухар в короткому платтячку побажала всім здійснення найсміливіших бажань

Автор: Lite

Катерина Кухар нещодавно показала рідкісне фото з чоловіком Олександром Стояновим. На знімку вони стоять у зимовому Сіетлі під час гастролей. В очікуванні дива!

Катерина супроводила фото довгим постом-роздумом про коронавірус і про те, як все зміниться на краще.

"Я всіма фібрами душі відчуваю, що всі в очікуванні неймовірного дива, яке чекає нас після бою курантів... Ніби ми всі прокинемося від страшного сну і все буде, як раніше", - написала Кухар.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

А тепер Катерина привітала своїх фоловерів з святами. На фото діва стоїть в короткому платтячку ніжно-блакитного кольору. Голлівудська укладання, яскравий макіяж - фанати назвали Кухар справжньою зіркою.

"it's the most wonderful time of the year... Хочу привітати з Різдвом усіх, хто святкує його сьогодні і побажати виконання самих сміливих бажань і безмежного щастя!", - написала зірка "Танців з зірками".

Нагадаємо, що Катерина Кухар давно стала для своїх фоловерів джерелом мудрості. Наприклад, вона зізналася, яке вміння вважає вкрай важливим у житті: у кого це виходить, той непереможний. Варто навчитися!

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