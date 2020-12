Это Голливуд: Катерина Кухар в коротком платьице пожелала всем исполнения самых смелых желаний

Катерина Кухар недавно показала редкое фото с мужем Александром Стояновым. На снимке они стоят в зимнем Сиэтле во время гастролей. В ожидании чуда!

Катерина сопроводила фото длинным постом-размышлением о коронавирусе и о том, как все изменится в лучшую сторону.

"Я всеми фибрами души ощущаю, что все в ожидании немыслимого чуда, которое ждет нас после боя курантов... Будто мы все очнемся от страшного сна и все будет, как прежде", - написала Кухар.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

А теперь Катерина поздравила своих фолловеров с праздниками. На фото дива стоит в коротком платьице нежно-голубого цвета. Голливудская укладка, яркий макияж - фанаты назвали Кухар настоящей звездой.

"It’s the most wonderful time of the year... Хочу поздравить с Рождеством всех, кто празднует его сегодня и пожелать исполнения самых смелых желаний и безграничного счастья!", - написала звезда "Танцев со звездами".

Напомним, что Екатерина Кухар давно стала для своих фолловеров кладезем мудрости. Например, она призналась, какое умение считает крайне важным в жизни: у кого это получается, тот непобедим. Стоит научиться!