Це був кошмар: переможниця "Холостяка 11" висловилася про бійки, комплекси і стосунках Заливако з її мамою

Анна здивувала зізнання про те, що в дитинстві не надто ладнала з хлопчиками. Вони її дражнили і отримували переконливу "відповідь".

"Я постійно билася з хлопцями. Це був кошмар!"- зізналася Анна.

Дівчина зазначила, що переживала булінг через зовнішність, але підліткові комплекси розвіялися після того, як вона стала моделлю.

Анна довго комплексувала через високий зріст і худорлявість (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"У мене комплексів було багато. Тому що я дуже відрізнялася від інших дітей. Я була найвища, дуже худа, у мене кучеряве волосся і темна шкіра. У школі мене обзивали шпалою, говорили на мене анчоус. А потім, коли почала працювати моделлю, зрозуміла – це не недоліки, а один суцільний плюс. І мої комплекси пішли", - розповіла про особисту трансформацію дівчина.

Двоюрідна сестра підбивала її заповнити анкету учасниці шоу "Холостяк " і піти на проект. Після довгих умовлянь дівчина здалася.

"Я коли йшла на проект, переживала, щоб мені сподобався хлопець. Мені тривалий час ніхто не подобався, і я мріяла закохатися", - розповіла Анна.

Анна йшла на проект з бажанням закохатися, і воно це у неї вийшло (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

І це почуття прийшло до неї під час побачення у Львові – у "холостяка" Михайла Заливако і учасниці був насичений, екстремальний день, а вечірня романтика посприяли зближенню молодих людей. Того вечора Анна зрозуміла, що у них схожі бажання, прагнення і цінності. Тоді ж у пари стався і перший поцілунок. Анна була така щаслива, що не хотіла повертатися в будинок до учасниць.

Перед фіналом вона для хоробрості випила коньяк. Дівчині зав'язали очі і привезли на 74 поверх. Михайло зауважив, що вона трохи напідпитку, хоч Анна намагалася це приховати.

"Я стояла, довго дивилася, почала прикриватися руками. А потім години дві сміялася. Якісь такі емоції були. Міша мене знімав, потім всі з мене сміялися", - згадала Богдан. Після того, як камери вимкнулися, пара проговорила до 5-6 ранку.

Михайло Заливако і Анна Богдан після фіналу проговорили до ранку (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Варто зазначити, що мама Анни вважала, що такий проект не для її дочки. Але після перемоги щиро пораділа за неї. Дівчина розповіла, як її близька людина прийняла холостяка.

"Мамі Міша дуже подобається. Ми до неї часто приїжджаємо в гості. Тому все добре", - запевнила Анна.

Вона не приховує - у них з Михайлом, як і у всіх закоханих, є і сварки, і конфлікти. Але вони вміють долати такі моменти спільно.

"Я стала більш стримана. Коли у нас конфлікт є, то Міша намагається все владнати, обійняти мене: "Моя Нюрочка!"- розповіла Богдан.

Анна хотіла б зробити тату зі змістом і навіть мріє про парні тату з коханою людиною.