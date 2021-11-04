Это был кошмар: победительница "Холостяка 11" высказалась о драках, комплексах и отношениях Заливако с ее мамой

Анна удивила признание о том, что в детстве не слишком ладила с мальчиками. Они ее дразнили и получали убедительный "ответ".

"Я постоянно дралась с парнями. Это был кошмар!" – призналась Анна.

Девушка отметила, что переживала буллинг из-за внешности, но подростковые комплексы развеялись после того, как она стала моделью.

Анна долго комплексовала из-за высокого роста и худобы (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"У меня комплексов было много. Потому что я очень отличалась от других детей. Я была самая высокая, очень худая, у меня кудрявые волосы и темная кожа. В школе меня обзывали шпалой, говорили на меня анчоус. А потом, когда начала работать моделью, поняла – это не недостатки, а один сплошной плюс. И мои комплексы ушли", - рассказала о личной трансформации девушка.

Двоюродная сестра подбивала ее заполнить анкету участницы шоу "Холостяк" и пойти на проект. После долгих уговоров девушка сдалась.

"Я когда шла на проект, переживала, чтобы мне понравился парень. Мне длительное время никто не нравился, и я мечтала влюбиться", - рассказала Анна.

Анна шла на проект с желанием влюбиться, и оно это у нее получилось (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

И это чувство пришло к ней во время свидание во Львове – у "холостяка" Михаила Заливако и участницы был насыщенный, экстремальный день, а вечерняя романтика поспособствовали сближению молодых людей. В тот вечер Анна поняла, что у них похожие желания, стремления и ценности. Тогда же у пары произошел и первый поцелуй. Анна была такая счастливая, что не хотела возвращаться в дом к участницам.

Перед финалом она для храбрости выпила коньяк. Девушке завязали глаза и привезли на 74 этаж. Михаил заметил, что она немного навеселе, хоть Анна пыталась это скрыть.

"Я стояла, долго смотрела, начала прикрываться руками. А потом часа два смеялась. Какие-то такие эмоции были. Миша меня снимал, потом все с меня смеялись", - вспомнила Богдан. После того, как камеры выключились, пара проговорила до 5-6 утра.

Михаил Заливако и Анна Богдан после финала проговорили до утра (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Стоит отметить, что мама Анны считала, что такой проект не для ее дочери. Но после победы искренне порадовалась за нее. Девушка рассказала, как ее близкий человек принял холостяка.

"Маме Миша очень нравиться. Мы к ней часто приезжаем в гости. Поэтому все хорошо", - заверила Анна.

Она не скрывает – у них с Михаилом, как и у всех влюбленных, есть и ссоры, и конфликты. Но они умеют преодолевать такие моменты сообща.

"Я стала более сдержанная. Когда у нас конфликт есть, то Миша старается все уладить, обнять меня: "Моя Нюрочка!" - рассказала Богдан.

Анна хотела бы сделать тату со смыслом и даже мечтает о парных тату с любимым человеком.