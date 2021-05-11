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Це космос! Щаслива Лілія Ребрик видала пікантний секрет про відпочинок з чоловіком

Автор: Lite

Лілія Ребрик полетіла з чоловіком і доньками в сонячну Туреччину – саме там вона зустріла круглу дату, 40 років. Ведуча не вірить в прикмети і відзначила свято на березі моря з найулюбленішими. Вона ділиться яскравими фото з шанувальниками і навіть розповідає їм подробиці особистого життя.

Ведуча опублікувала чергову барвисту добірку кадрів в Instagram.

Лілія показала спекотне фото з чоловіком в басейні, а заодно продемонструвала розтяжку, закинувши ногу йому на плече. Також вона поділилася кадрами під час занять йогою і показала, як стоїть в планці.

"Сьогодні день розпочався з релаксу. Звучить гарно: "відпочинок розпочався з релаксу". Були з чоловіком на побаченні в SPA. Я запросила. У Києві дуже не вистачає часу на те, щоб розслабитися, щоб походити на масаж, а ще й вдвох (це взагалі космос)... А на відпочинку - саме воно", – розповіла пікантну подробицю з сімейного життя ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком активно відпочиває в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники почали розповідати Лілії, який вид відпочинку їм ближче – активний або пасивне лежання на пляжі. А також обсипали ведучу компліментами.

  • Красива
  • Фото незрівнянні
  • Третє фото - в захваті
  • Ви молодці
  • Ви з чоловіком два енергетика, я із задоволенням вас дивлюся, і дівчатка ваші теж класні
  • Лілія, ви як янголятко! Де Ви - там все оживає

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зробила зізнання про стосунки і пристрасть з чоловіком і розповіла, чи планує бути багатодітною мамою.

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Новини України Лілія Ребрик