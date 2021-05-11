Це космос! Щаслива Лілія Ребрик видала пікантний секрет про відпочинок з чоловіком

Лілія показала спекотне фото з чоловіком в басейні, а заодно продемонструвала розтяжку, закинувши ногу йому на плече. Також вона поділилася кадрами під час занять йогою і показала, як стоїть в планці.

"Сьогодні день розпочався з релаксу. Звучить гарно: "відпочинок розпочався з релаксу". Були з чоловіком на побаченні в SPA. Я запросила. У Києві дуже не вистачає часу на те, щоб розслабитися, щоб походити на масаж, а ще й вдвох (це взагалі космос)... А на відпочинку - саме воно", – розповіла пікантну подробицю з сімейного життя ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком активно відпочиває в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники почали розповідати Лілії, який вид відпочинку їм ближче – активний або пасивне лежання на пляжі. А також обсипали ведучу компліментами.