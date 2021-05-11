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Это космос! Счастливая Лилия Ребрик выдала пикантный секрет об отдыхе с мужем

Автор: Lite

Лилия Ребрик улетела с мужем и дочками в солнечную Турцию – именно там она встретила круглую дату, 40 лет. Ведущая не верит в приметы и отметила праздник на берегу моря с самыми любимыми. Она делится завораживающими фото с поклонниками и даже посвящает их в подробности личной жизни.

Ведущая опубликовала очередную красочную подборку кадров в Instagram.

Лилия показала жаркое фото с мужем в бассейне, а заодно продемонстрировала растяжку, забросив ногу ему на плечо. Также она поделилась кадрами во время занятий йогой и показала, как стоит в планке.

"Сьогодні день розпочався з релаксу. Звучить гарно: "відпочинок розпочався з релаксу". Були з чоловіком на побаченні в SPA. Я запросила. В Києві дуже не вистачає часу на те, щоб розслабитися, щоб походити на масаж, а ще й вдвох (це взагалі космос)... А на відпочинку - саме воно", – рассказала пикантную подробность из семейной жизни ведущая.

Лилия Ребрик с мужем активно отдыхаают в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники начали рассказывать Лилии, какой вид отдыха им ближе – активный или пассивное лежание на пляже. А также осыпали ведущую комплиментами.

  • Красивая
  • Фото бесподобные
  • Третье фото – в восторге
  • Вы молодцы
  • Вы с мужем два энергетика, я с удовольствием вас смотрю, и девочки ваши тоже классные
  • Лилия, Вы как летящий ангелочек! Где Вы - там все оживает

Напомним, что ранее Лилия Ребрик сделала признание об отношениях и страсти с мужем и рассказала, планирует ли быть многодетной мамой.

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Новости Украины Лилия Ребрик