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Оце так красуня: Настя Каменських в мокрому купальнику розповіла, де шукати натхнення

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 14:31
Оце так красуня: Настя Каменських в мокрому купальнику розповіла, де шукати натхнення Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка надихнула фото і цитатою до нього

Настя Каменських любить поміркувати на тему психології і відносин між людьми. Але цього разу співачка, яка для багатьох сама є джерелом натхнення, розповіла, де вона знаходить своє.

Настя запостила у своєму мікроблозі фото в яскраво-жовтому купальнику з відпочинку, співачка стоїть з млосним виглядом під струменем води, краплі блищать на загорілої шкірі, а на тлі видніються гори і море, шикарні види природи.

Оце так красуня: Настя Каменських в мокрому купальнику розповіла, де шукати натхненняНастя Каменських вміє знайти джерело енергії (фото: instagram.com/kamenskux/)

"As long as I can see all the beauty of the nature and feel its force and energy, i'll never lose my inspiration. (До тих пір, поки я бачу красу природи і відчуваю її силу та енергію, я ніколи не втрачу свого натхнення", - написала співачка, підкресливши, що знайти в собі сили іноді можна, просто озирнувшись по сторонах.

"Настуся, ви супер", "Ось це красуня", "Так тримати", "Клас", - написали шанувальники під фото Каменських, мабуть, оцінивши більше знімок, ніж цитату.

Нагадаємо, що нещодавно Настя розповіла про найкращу мотивацію до спорту: співачка в обтягуючому костюмі підкорила мережу ідеальною фігурою.

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