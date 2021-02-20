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Це не круто! Кароль ледь не отримала серйозну травму під час складного трюку

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 17:17
Це не круто! Кароль ледь не отримала серйозну травму під час складного трюку Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль напередодні Дня Закоханих випустила оригінальний кліп на пісню «Скандал», де постала перед фанами в абсолютно новому амплуа, а її палкі і гнучкі танці викликали справжній фурор. Співачка вирішила поділитися ауттейками з репетиції свого номера для відеороботи, де показала, як ледь не отримала травму під час складного трюку на підставці.

На особистій сторінці в фотоблозі Instagram Тіна опублікувала відео бекстейджа підготовки до танцювального номера для свого кліпу.

Компанію артистці склав режисер Інді Хаїт і хореограф, що працює з багатьма українськими зірками, Марина Кущева. Саме вона і поставила хореографію для Тіни.

"Практично вперше при вигадуванні постановки танцю перестала думати про те, що хореографію потрібно адаптувати і спрощувати. Танець в кліпі оснащений різними техніками з різних стилів. В одній з розмов, Тіна обернула наш стиль танцю в оболонку "Трініті", що я вважаю, що досить близько до нашого результату", - наводяться під роликом слова Марини.

"Мої Свої, я знаю, що це не межа наших спільних можливостей і є куди розвинути далі, що дуже надихає. Ви надихаєте!" - зізналася Тіна.

На одному з кадрів співачка робить складний трюк, лежачи на спеціальній підставці на ніжці. Інді запевняє її: "Ніжки рівно. Це буде круто". "Ні, це не круто. Опускайте. Обережно!" - вигукує Тіна, ризикуючи впасти вниз, але її вчасно підхоплюють.

Це не круто! Кароль ледь не отримала серйозну травму під час складного трюку

Це не круто! Кароль ледь не отримала серйозну травму під час складного трюку

Тіна Кароль на зйомках кліпу "Скандал" з хореографом Мариною Кущевою (фото: instagram.com/dnndbdhdhdueuk)

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як насправді Тіна Кароль співає живцем свій новий трек.

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