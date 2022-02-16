My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

Це любов (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія Бекхем поділилася ретрофото, коли любов однієї з найяскравіших і стильних пар світу була на своїй зорі.

Любов перемагає (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Чого тільки не було між супермоделлю Жизель Бюндхен і її чоловіком, футболістом Томом Бреді, і розставання, і возз'єднання. Але судячи зі свіжих кадрів, любов перемагає.

Щаслива пара (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц від старшого покоління ні в чому не відстають.

Ще більше любові! (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Зірка серіалів "Чому жінки вбивають" та "Білий лотос" не так давно вийшла заміж за продюсера Ендрю Форма. Так що почуття переповнюють пару через край!

Зворушливі фото доводять, що любов не має меж (фото: instagram.com/chinodarin)

Актори Урсула Корберо і Чіно Дарін разом вже не один десяток років, вони поділилися зворушливими фото в своїх профілях.

Зірка серіалу "Паперовий будинок" вже багато років зустрічається зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/ursulolita)

Засновник всесвітньо відомого модного бренду Jacquemus Симон Жакмю поділився фото поцілунку зі своїм партнером і тут же потрапив у скандал. Любов восторжествує, впевнений дизайнер.

Симон наробив шуму (фото: instagram.com/jacquemus)