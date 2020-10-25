Дуже на це сподіваюся: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зізналася, що хоче ще дітей від Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі періодично влаштовує для своїх шанувальників онлайн-інтерв'ю у своїх сторіз Instagram, де відповідає на найцікавіші запитання. Днями ікона стилю і молода мама вирішила повторити свій експеримент. Як зізналася британська модель, вона їде в машині разом зі своїм коханим, а тому може поговорити зі своїми фанатами. У ході бесіди Роузі розповіла масу цікавих подробиць свого життя – тут є питання особистого характеру, професійного і про повсякденність.

Роузі любить ділитися з фанатами (фото: instagram.com/rosiehw)

За словами Роузі, бути мамою для неї – найбільший подарунок і найулюбленіша, найбільш корисна і найскладніша роль. Також кохана Джейсона Стетхема зізналася, що дуже сподівається народити ще дітей своєму чоловікові. Спеціально для фанатів Роузі розповіла про речі, які вона носила під час вагітності, щоб відчувати себе максимально комфортно.

"Для мене особисто вбиратися під час вагітності було викликом, адже моє тіло дуже змінилося. Так що я дотримувалася комфортного і простого одягу. Я носила денім для вагітних, еластичні футболки, облягаючі фігуру, а також довгі жакети й плащі", - поділилася Хантінгтон-Уайтлі.

Модель розповіла про особисте життя і захоплення (фото: instagram.com/rosiehw)

Не обійшлося і без питань про батька Джека – голлівудському актора Джейсона Стетхэма Одна з прихильниць запитала, як він поживає, адже його давно не видно було. "Зараз він спить біля мене в машині. У нього все чудово, дякую, що запитали", - написала Роузі.

Що стосується її повернення в форму після пологів, модель зізналася, що їй допоміг спорт. Зараз вона також максимум уваги приділяє тренуванням. "Залежно від того, наскільки я зайнята, я займаюся по-різному. В ідеалі це 3-4 рази в тиждень. Я використовую програму для занять вдома", - поділилася Роузі.

Нагадаємо, раніше модель предтавила нову колекцію нижньої білизни, яку рекламує сама.