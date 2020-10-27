Оце так ніжки: Олена Шоптенко в ультракоротких звабливих шортах позує на сходах

Хореограф Олена Шоптенко недавно відверто розповіла про причини розлучення з колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром: Олена нарешті вирішила порушити мовчання і прокоментувала розлучення з екс-чоловіком. А цього разу раз вона, мабуть, вирішила нагадати, що в її житті все прекрасно, танцюристка запостила у своєму мікроблозі знімок в ультракоротких шортиках.

Шоптенко в бежевому свитшоті, білих черевиках і практично "невидимих" обтягуючих шортах позує на сходах в пікантній позі. Олена загадково дивиться вдалину на тлі міського пейзажу.

"Спіймана в спробах втекти від запланованих справ", - написала зірка під знімком.

Альона Шоптенко красиво тікає від проблем (фото:instagram.com/alena_shoptenko/ )

Судячи з кількості коментарів, такий несподіваний ракурс дуже сподобався шанувальникам: "Круте фото", "Найкрасивіші ніжки в світі", "Яке незвичайне фото", "Красуня", - написали фанати.

Нагадаємо, що ще один учасник "Танців з зірками 2020 захворів коронавірусом.