Вот это ножки: Алена Шоптенко в ультракоротких соблазнительных шортах позирует на лестнице

Хореограф Алена Шоптенко недавно откровенно рассказала о причинах развода с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром: Алена наконец решила нарушить молчание и прокомментировала развод с экс-супругом. А на этот раз Алена, видимо, решила напомнить, что в ее жизни все прекрасно, танцор запостила в своем микроблоге снимок в ультракоротких шортиках.

Шоптенко в бежевом свитшоте, белых полуботинках и практически "невидимых" обтягивающих шортах позирует на лестнице в пикантной позе. Алена загадочно смотрит вдаль на фоне городского пейзажа.

"Поймана в попытках убежать от запланированных дел", - написала звезда под снимком.

Алена Шоптенко красиво убегает от проблем (фото:instagram.com/alena_shoptenko/ )

Судя по количеству комментариев, такой неожиданный ракурс очень понравился поклонникам: "Крутое фото", "Самые красивые ножки в мире", "Какое необычное фото", "Красотка", - написала фанаты.

Напомним, что еще один участник "Танцев со звездами 2020 заболел коронавирусом.