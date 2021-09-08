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Це офіційно: Кайлі Дженнер підтвердила свою вагітність зворушливим відео

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США, Середа 08 вересня 2021 18:33
Це офіційно: Кайлі Дженнер підтвердила свою вагітність зворушливим відео Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер, про вагітність якої стало відомо зовсім недавно, нарешті підтвердила цю інформацію.

Бізнесвумен виклала в мережу зворушливий ролик, де показала всі деталі цієї щасливої події.

У відео, яке Кайлі опублікувала кілька годин тому, задіяна сама 24-річна зірка, а також її коханий, 30-річний Тревіс Скотт, і їх 3-річна дочка Стормі. До нього увійшли кадри, коли Дженнер вперше побачила тест, який підтвердив її вагітність, щасливе обличчя батька, а також спільне УЗД. Є тут реакція старшої сестри - Стормі, а також мами Кайлі - Кріс Дженнер. Зворушливий ролик вже зібрав понад 50 мільйонів переглядів, і явно це не межа.

Кайлі повідомила про вагітність (відео: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, для Кайлі і Тревіса, які зійшлися після перерви не так давно, це довгоочікувана і щаслива подія. За словами інсайдерів, пара давно мріяла народити Стормі брата або сестру і близько року намагалася зачати дитину. Сама Дженнер не раз зізнавалася, що хоче велику родину і мінімум чотирьох дітей.

Раніше Кайлі Дженнер намагалася заплутати фанатів, демонструючи досконалу фігуру без натяку на вагітність.

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