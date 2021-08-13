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Мамина русалочка: Кайлі Дженнер зачарувала мережу красою 3-річної дочки

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США, П'ятниця 13 серпня 2021 15:22
Мамина русалочка: Кайлі Дженнер зачарувала мережу красою 3-річної дочки Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер, яка 12-го серпня відсвяткувала свій 24-й день народження, поки що не стала робити пост про те, як це відбулося. Дівчина вирішила зробити акцент на найголовнішому подарунку у своєму житті.

Насамперед вона опублікувала зворушливе фото зі своєю дочкою Стормі.

Молода мама обожнює демонструвати фото своєї дочки Стормі. Дівчинка раз у раз з'являється в блозі мами в незвичайних вбраннях і різних локаціях. Цього разу малеча приміряла образ русалочки. Вона знята в басейні в чарівному вбранні цього казкового персонажа. Синій топ з рюшами і спідниця, що нагадує хвіст, миттєво перетворили її в Аріель. Дівчинка плаває в прозорій блакитній воді і виглядає абсолютно щасливою.

Мамина русалочка: Кайлі Дженнер зачарувала мережу красою 3-річної дочкиМамина русалочка: Кайлі Дженнер зачарувала мережу красою 3-річної дочкиДочка Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники оцінили такий креатив мами і її дочки, зазначивши, що вона просто вилита русалочка. Пост зібрав понад 7 мільйонів лайків. Так що Стормі явно буде новою зіркою мережі.

Нагадаємо, дівчинка народилося у відносинах Кайлі з американським репером Тревісом Скоттом в 2018-му році. Пара вже кілька разів сходилася і розходилася. Але в підсумку закохані знову зійшлися після тривалої перерви.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян зворушливо привітала Кайлі, показавши її архівні фото.

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