Все такий же красень: 45-річний Девід Бекхем порадував мускулистою фігурою і чудовою розтяжкою

Девід Бекхем – один з найбільш знаменитих спортсменів планети, який навіть після закінчення кар'єри не перестав приділяти час руху і щоденній розтяжці. Це 45-річний бізнесмен продемонстрував на своїй сторінці в Instagram кілька годин тому.

Девід порадував відмінною розтяжкою (фото: instagram.com/davidbeckham)

На фото вічно молодий чоловік Вікторії Бекхем позує на килимку в сірій майці, чорних шортах і кросівках. Завдяки такому вбранню Девід зумів показати мускулисте підтягнуте тіло і приголомшити фанатів своєю відмінною розтяжкою. Він робить вправу для опрацювання передньої поверхні стегон, ставши у випад і обхопивши одну ногу рукою. "Знадобився час, щоб зробити цю розтяжку, але після раннього тренування перед початком навчання – це відмінний спосіб почати день", – підписав фото вічно зайнятий батько чотирьох дітей. "Це така чудова мотивація, спасибі", "Красавчик", "Кращий завжди", – у відповідь відгукнулися його численні фанати.

Девід з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

До речі, Вікторія Бекхем обожнює спорт не менше чоловіка і часто вирушає на пробіжку або тренування саме вранці. Зірка не раз зізнавалася, що ранні години – це її особистий час, коли вона може зайнятися своїми справами. А потім багатодітна мама та бізнесвумен занурюється в готування страв, збір молодших дітей на навчання, а також численні справи свого бренду.

Нагадаємо, кілька днів тому Вікторія влаштувала діджитал-показ своєї нової колекції, гостями якого були тільки члени її сім'ї.