Це тіло! Ізабель Гулар підірвала мережу витонченою фігурою в бікіні

Гулар, яка, крім спорту і пілатесу, захоплюється йогою, записала новий ролик. Модель поєднує приємне з корисним: асани вона виконує, не відходячи від басейну. Ізабель позує на килимку, виконуючи стійку на передпліччях і ускладнивши її рухами ногами. Поза вимагає певної концентрації і гнучкості, але Гулар з нею впоралася на відмінно. Надихаючий ролик миттєво став вірусним і облетів масу спортивних і модних порталів.

Ізабель Гулар обожнює йогу (відео: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель одягла для зйомок модний купальник соковитого оранжевого відтінку: бікіні і топ. Таке вбрання підкреслило накачані м'язи і бездоганні параметри 36-річної супермоделі.

Ізабель Гулар на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

До слова, на грецькому острові Міконос, де вона зараз відпочиває зі своїм бойфрендом, модель встигла показати і масу інших літніх купальників. А перед поїздкою на відпочинок модель побувала в Каннах, не забувши порадувати фанатів своїм новим розкішним вбранням. Фанати залишилися задоволені. Складно було б уявити червону доріжку знаменитого фестивалю без блискучої Гулар.