Це тіло! Ізабель Гулар підірвала мережу витонченою фігурою в бікіні

Бразильська супермодель Ізабель Гулар по праву вважається однією з найбільш спортивних у фешн-бізнесі. Регулярні фізичні навантаження допомагають підтримувати тіло екс-"ангела" Victoria's Secret в бездоганному стані. Здається, вона готова вийти на подіум в будь-яку хвилину.
Нове відео в Instagram повною мірою показало фігуру Ізабель, до якої прагнуть всі фанати.
Гулар, яка, крім спорту і пілатесу, захоплюється йогою, записала новий ролик. Модель поєднує приємне з корисним: асани вона виконує, не відходячи від басейну. Ізабель позує на килимку, виконуючи стійку на передпліччях і ускладнивши її рухами ногами. Поза вимагає певної концентрації і гнучкості, але Гулар з нею впоралася на відмінно. Надихаючий ролик миттєво став вірусним і облетів масу спортивних і модних порталів.
Ізабель Гулар обожнює йогу (відео: instagram.com/izabelgoulart)
Ізабель одягла для зйомок модний купальник соковитого оранжевого відтінку: бікіні і топ. Таке вбрання підкреслило накачані м'язи і бездоганні параметри 36-річної супермоделі.
Ізабель Гулар на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/izabelgoulart)
До слова, на грецькому острові Міконос, де вона зараз відпочиває зі своїм бойфрендом, модель встигла показати і масу інших літніх купальників. А перед поїздкою на відпочинок модель побувала в Каннах, не забувши порадувати фанатів своїм новим розкішним вбранням. Фанати залишилися задоволені. Складно було б уявити червону доріжку знаменитого фестивалю без блискучої Гулар.
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