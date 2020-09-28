Це був жах: Джамала розповіла, чому їй довелося жити у друзів після пологів

Українська співачка Джамала нещодавно стала мамою вдруге - 19 червня на світ з'явився ще один синочок, якого вони з чоловіком назвали Селім-Гірай. Через кілька днів мама з малюком виписалися з пологового будинку - однак вирушили не додому, а до друзів.

Про те, чому перший тиждень після пологів їй довелося жити у друзів, а також про вибір імені для сина Джамала розповіла в інтерв'ю "Світському житті".

Виявилося, що в квартирі співачки та її сім'ї не встигли завершити ремонт, оскільки артистка вирішила оновити дитячу кімнату вже на останніх термінах вагітності. Так що перший тиждень життя Селім-Гірай провів у будинку друзів зіркової мами.

"Це був жах! Тому що я вагітна повинна була охороняти всіх будівельників. Я робила їм каву і говорила: "Ну ви бачите, яка я велика? Ви можете швидше?!" - поділилася виконавиця.

Також зіркова мама зазначила, що бути мамою двох синів нелегко, але в той же час вона відчуває ще більшу опору.

"Як два крила! Відчуваю ще більшу опору. Так, це важко, я була довгий час без няні через карантин. Мені допомагав мій чоловік Бекір, він був з Еміром, я з Селімом. Я зараз бачу, що в нього прокидається наступне: "Це мій брат! Це мій Селім". Він звичайно ревнує", - розповіла Джамала.

Джамала насолоджується новою роллю мами двох синів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Що стосується вибору імені - вони з чоловіком знайшли відмінний компроміс.

"Мені подобалося ім'я Гірай, а Бекиру — Селім. І, о диво, так трапилося, що є Селім-Гірай, він дуже такий відомий кримський хан. Його запрошували бути власником люди. Тобто він був дуже крутий такий народний хан", - розсекретила співачка.

Нагадаємо, раніше Джамала розчулила сімейним домашнім фотосетом і раптовим визнанням про дітей.