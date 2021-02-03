Це все ретроградний Меркурій: Наталя Могилевська заговорила про любов до колишнього

Українська співачка Наталія Могилевська не розкриває, ким зараз зайняте її серце. Нещодавно вона шокувала своїх шанувальників тим, що зізналася в любові колезі по сцені Ірині Білик.

Потім фанати "застукали" її з бойферендом-мільйонером в черзі за олів'є. Олег Рижов - бізнесмен, який володіє бутіки чоловічого одягу преміум-класу.

А цього разу співачка і зовсім заговорила про любов до екса. Наталія запостила знімок - чорно-білий портрет підкорив фанатів ніжністю і вишуканістю. Могилевська запитала у шанувальників, чи траплялося з ними, що раптом спалахує любов до когось з минулого.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Як ви думаєте, чи може повернутися любов до колишнього через час?", - лаконічно поцікавилася Наталія.

Шанувальниці, в більшості, відповіли своїй улюблениці, що краще нехай до неї прийде нова любов - а минуле краще залишити в минулому.

Краще нехай приходить нова любов

Можливо, але осторожність не завадить, можливо - це просто гра, в кожного по-своєму, забагато шансів давати не варто

Це все ретроградний Меркурій

Думаю, повертатися погана прикмета

Вже "не то пальто"

Пережоване - вже несмачно

Нагадаємо, Наталя Могилевська - справжня ікона стилю для своїх фоловерів Вона надихає шанувальниць на стильні луки. Наприклад, цей образ просто підірвав мережу, Наталю назвали голлівудською зіркою.