"Це законно?" Дімопулос похвалилася ідеальним тілом і навчила правильно засмагати
Санта Дімопулос відпочиває з сім'єю в ОАЕ і мотивує ідеальними формами в бікіні. Зірка може похвалитися струнким, спортивним і підтягнутим тілом і є прикладом для багаточисленної армії прихильниць. Переможниця " Танців з зірками 2020" вирішила не просто показати черговий кадр у купальнику під пальмами, а навчити підписниць правильно засмагати.
На особистій сторінці в Instagram вона постала в смарагдовому бікіні і перерахувала топ порад, як стати володаркою здорої бронзової засмаги.
"Незважаючи на те, що сонце одержує все більше критики від косметологів і дерматологів – я його дуже люблю. Люблю відчувати теплі промені на своєму тілі, золотистий відтінок засмаги і... і не люблю сухість, пігментацію і фотостаріння", - зізналася Санта.
Саме тому вона засмагає обережно і обдумано, її побачення з сонцем завжди короткі і максимально захищені. Зірка поділилася кількома особистими лайфхаками, як отримати гарну, рівномірну і здорову засмагу.
- "Скраб/легкий пілінг перед пляжним відпочинком.
- Засмага найкраще лягає на чисту шкіру, без ороговілих частинок.
- Засмагати поступово, ніякого "вриву" на сонце! Пам'ятайте, що організм накопичує меланін поступово – не намагайтеся прискорити цей темп, дайте можливість своїй шкірі звикнути до сонця.
- Цілеспрямовано засмагати краще вранці (до 10-11 ранку) і ввечері, після 16.00. Але в будь-якому разі я б не радила робити більше 1-2 годин в день максимум і після того, як шкіра звикне до сонця.
- Важливо нанести сонцезахисний крем ДО виходу на сонце і ще важливо зволожувати шкіру ПІСЛЯ засмаги. Про що багато хто чомусь забувають!" - нагадала знаменитість.
Звичайно ж, фолловери Санти не відпустили її без компліментів.
- Це законно? Бути такою гарною?
- Чарівна
- Нереальна
- Яка красуня!
- Ви шалено красиві, наповнені і гармонійні
- Дуже красива,засмага просто бомба
- Шикарна матуся
- Як можна бути такою ідеальною
- Шикарна жінка
Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос устряла в скандал з участь відомого модного будинку.