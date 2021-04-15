"Це законно?" Дімопулос похвалилася ідеальним тілом і навчила правильно засмагати

Санта Дімопулос відпочиває з сім'єю в ОАЕ і мотивує ідеальними формами в бікіні. Зірка може похвалитися струнким, спортивним і підтягнутим тілом і є прикладом для багаточисленної армії прихильниць. Переможниця " Танців з зірками 2020" вирішила не просто показати черговий кадр у купальнику під пальмами, а навчити підписниць правильно засмагати.

На особистій сторінці в Instagram вона постала в смарагдовому бікіні і перерахувала топ порад, як стати володаркою здорої бронзової засмаги.

"Незважаючи на те, що сонце одержує все більше критики від косметологів і дерматологів – я його дуже люблю. Люблю відчувати теплі промені на своєму тілі, золотистий відтінок засмаги і... і не люблю сухість, пігментацію і фотостаріння", - зізналася Санта.

Саме тому вона засмагає обережно і обдумано, її побачення з сонцем завжди короткі і максимально захищені. Зірка поділилася кількома особистими лайфхаками, як отримати гарну, рівномірну і здорову засмагу.

"Скраб/легкий пілінг перед пляжним відпочинком. Засмага найкраще лягає на чисту шкіру, без ороговілих частинок. Засмагати поступово, ніякого "вриву" на сонце! Пам'ятайте, що організм накопичує меланін поступово – не намагайтеся прискорити цей темп, дайте можливість своїй шкірі звикнути до сонця. Цілеспрямовано засмагати краще вранці (до 10-11 ранку) і ввечері, після 16.00. Але в будь-якому разі я б не радила робити більше 1-2 годин в день максимум і після того, як шкіра звикне до сонця. Важливо нанести сонцезахисний крем ДО виходу на сонце і ще важливо зволожувати шкіру ПІСЛЯ засмаги. Про що багато хто чомусь забувають!" - нагадала знаменитість.

Звичайно ж, фолловери Санти не відпустили її без компліментів.