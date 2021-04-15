ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Це законно?" Дімопулос похвалилася ідеальним тілом і навчила правильно засмагати

Новость на русском → ОАЕ, Четвер 15 квітня 2021 16:38
"Це законно?" Дімопулос похвалилася ідеальним тілом і навчила правильно засмагати Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Санта Дімопулос відпочиває з сім'єю в ОАЕ і мотивує ідеальними формами в бікіні. Зірка може похвалитися струнким, спортивним і підтягнутим тілом і є прикладом для багаточисленної армії прихильниць. Переможниця " Танців з зірками 2020" вирішила не просто показати черговий кадр у купальнику під пальмами, а навчити підписниць правильно засмагати.

На особистій сторінці в Instagram вона постала в смарагдовому бікіні і перерахувала топ порад, як стати володаркою здорої бронзової засмаги.

"Незважаючи на те, що сонце одержує все більше критики від косметологів і дерматологів – я його дуже люблю. Люблю відчувати теплі промені на своєму тілі, золотистий відтінок засмаги і... і не люблю сухість, пігментацію і фотостаріння", - зізналася Санта.

Саме тому вона засмагає обережно і обдумано, її побачення з сонцем завжди короткі і максимально захищені. Зірка поділилася кількома особистими лайфхаками, як отримати гарну, рівномірну і здорову засмагу.

&quot;Це законно?&quot; Дімопулос похвалилася ідеальним тілом і навчила правильно засмагати

  1. "Скраб/легкий пілінг перед пляжним відпочинком.
  2. Засмага найкраще лягає на чисту шкіру, без ороговілих частинок.
  3. Засмагати поступово, ніякого "вриву" на сонце! Пам'ятайте, що організм накопичує меланін поступово – не намагайтеся прискорити цей темп, дайте можливість своїй шкірі звикнути до сонця.
  4. Цілеспрямовано засмагати краще вранці (до 10-11 ранку) і ввечері, після 16.00. Але в будь-якому разі я б не радила робити більше 1-2 годин в день максимум і після того, як шкіра звикне до сонця.
  5. Важливо нанести сонцезахисний крем ДО виходу на сонце і ще важливо зволожувати шкіру ПІСЛЯ засмаги. Про що багато хто чомусь забувають!" - нагадала знаменитість.

Звичайно ж, фолловери Санти не відпустили її без компліментів.

  • Це законно? Бути такою гарною?
  • Чарівна
  • Нереальна
  • Яка красуня!
  • Ви шалено красиві, наповнені і гармонійні
  • Дуже красива,засмага просто бомба
  • Шикарна матуся
  • Як можна бути такою ідеальною
  • Шикарна жінка

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос устряла в скандал з участь відомого модного будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Санта Димопулос
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Інфекціоніст пояснила, чому немає сенсу робити тести на антитіла
Інфекціоніст пояснила, чому немає сенсу робити тести на антитіла