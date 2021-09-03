І їй 55! Сальма Хайек захопила мережу фігурою в купальнику

Сальма Хайєк 2 вересня відзначила 55-річчя. Спекотна актриса вирішила показати, як вона проводить цей день і вкотре підтвердити свій статус вічно молодої.
На честь свого дня народження зірка зробила нове фото в купальнику.
"З 55-річчям мене! З нетерпінням чекаю нових пригод #вдячна", - написала Сальма під знімком. Вона позує в купальнику яскраво-синього кольору, який підкреслив тонку талію і пишні форми зірки. Актриса стоїть на тлі розкішного екзотичного пейзажу, мрійливо дивлячись убік.
Гладка пружна шкіра, струнка фігура і енергетика, яка відчувається навіть від знімка Сальми, просто підкорили мережу. Шанувальники почали писати Сальмі привітання, а також зізнаватися, що вона неймовірно їх надихає.
Нагадаємо, нещодавно Сальма Хайєк представила свою нову роль. Зірка знялася в екранізації коміксів "Вічні", де зіграла одну з головних ролей. На думку фанатів, образ для неї підібрали більш ніж вдалий.