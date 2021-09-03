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И ей 55! Сальма Хайек восхитила сеть фигурой в купальнике

Автор: RBC.UA

Сальма Хайек 2 сентября отметила 55-летие. Знойная актриса решила показать, как она проводит этот день и в который раз подтвердить свой статус вечно молодой.

В честь своего дня рождения звезда сделала новое фото в купальнике.

"С 55-летием меня! С нетерпением жду новых приключений #благодарна", - написала Сальма под снимком. Она позирует в купальнике ярко-синего цвета, который подчеркнул тонкую талию и пышные формы звезды. Актриса стоит на фоне роскошного экзотического пейзажа, мечтательно глядя в сторону.

Сальма Хайек отметила 55-летие (фото: instagram.com/salmahayek)

Гладкая упругая кожа, стройная фигура и энергетика, которая исходит даже от снимка Сальмы, просто покорили сеть. Поклонники принялись писать Сальме поздравления, а также признаваться, что она невероятно их вдохновляет.

Напомним, недавно Сальма Хайек представила свою новую роль. Звезда снялась в экранизации комиксов "Вечные", где сыграла одну из главных ролей. По мнению фанатов, образ для нее подобрали более чем удачный.

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Сальма ХайекШоу-бизнес