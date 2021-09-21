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І їй 63! Шерон Стоун показала підтягнуту фігуру в пікантному купальнику

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Франція, Вівторок 21 вересня 2021 19:33
І їй 63! Шерон Стоун показала підтягнуту фігуру в пікантному купальнику Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: RBC.UA

Шерон Стоун останнім часом стала активно постити - вона регулярно викладає знімки в особистому блозі, причому часом - дуже відверті. Раніше вона показала свою романтичне подорож по Італії з загадковим чоловіком.

А тепер виклала знімки, зроблені у Франції.

Судячи з фото, зроблених актрисою, вона вирішила нарешті відпочити від численних світських раутів. Зірка "Основного інстинкту" купається в морі, загоряє і здійснює тривалі прогулянки по берегу. Зрозуміло, в поїздку Шерон прихопила кілька купальників і масу пляжних луків.

І їй 63! Шерон Стоун показала підтягнуту фігуру в пікантному купальникуІ їй 63! Шерон Стоун показала підтягнуту фігуру в пікантному купальникуІ їй 63! Шерон Стоун показала підтягнуту фігуру в пікантному купальникуШерон Стоун у Франції (фото: instagram.com/sharonstone)

"Турбота про себе важлива. Тіло, розум і дух", - написала під знімками Стоун.

А фанати почали обговорювати, як розкішно виглядає зірка, якій в березні виповнилося 63. До слова, сама Шерон зізналася, що її форма - це результат правильного способу життя. Актриса багато спить - не менше 8 годин, займається спортом, відвідує басейн, любить поніжитися у ванній з солями, а раціон складає виключно зі свіжих продуктів. Беремо приклад!

Раніше Шерон Стоун показувала фото в спокусливій сукні.

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