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Час назад: 63-річна Шерон Стоун у спокусливій сукні підкорила мережу

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Італія, Середа 01 вересня 2021 21:33
Час назад: 63-річна Шерон Стоун у спокусливій сукні підкорила мережу Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: RBC.UA

Шерон Стоун потрапила на знімки папараці, коли вона брала участь у новій зйомці. Скоріше за все, для цього зірка і вирушила до Венеції зі своїм другом.

На нових фото актриса постала в спокусливому образі. Здається, час над нею просто не владний.

Знаменита голлівудська актриса позує в образі від Dolce & Gabbana. Його складові: ефектне чорне плаття з прозорими гіпюровими вставками на грудях і високим розрізом від самого стегна, босоніжки на високих шпильках, а також мініатюрна сумочка, сережки, підвіска у формі золотих хрестів і великі сонцезахисні окуляри.

У кадрах зірка "Основного інстинкту" позує з двома чоловіками в елегантних смокінгах. Всі троє зняті посеред знаменитої площі Сан-Марко у Венеції. На даний момент невідомо, що буде рекламувати Шерон. Але напевно незабаром з'явиться офіційний анонс від неї і представників бренду.

Час назад: 63-річна Шерон Стоун у спокусливій сукні підкорила мережуЧас назад: 63-річна Шерон Стоун у спокусливій сукні підкорила мережуШерон Стоун в новому образі (фото: скрін instagram.com/harpersbazaar_ru)

Раніше ми писали, що Шерон Стоун засипала мережу романтичними фото з Італії. Шанувальники припускали, що між актрисою і її стилістом любов. Але схоже, це не так.

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