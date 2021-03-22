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Як їй це вдалося? Емілі Ратаковскі захопила мережа плоским животом через два тижні після пологів

Новость на русском → США, Понеділок 22 березня 2021 21:27
Як їй це вдалося? Емілі Ратаковскі захопила мережа плоским животом через два тижні після пологів Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі народила свого первістка Сильвестра всього два тижні тому, а вже може похвалитися бездоганною фігурою.

У новому пості в блозі її бренду Inamorata, опублікованому на днях, молода мама позує в костюмі з нової колекції.

Емілі Ратаковскі тільки недавно народила, але вже щосили працює над новинками своєї марки. Причому сама їх рекламує. Так, на сторінці Inamorata з'явилися знімки, де Емілі приміряла блакитний з абстрактним малюнком костюм. Сорочку вона розстебнула, продемонструвавши свій плоский животик і розкішні груди.

Як їй це вдалося? Емілі Ратаковскі захопила мережа плоским животом через два тижні після пологів

Емілі Ратаковскі все так само струнка (фото, відео: instagram.com/inamoratawoman)

І хоча точно не відомо, коли були зроблені фото, фолловери були просто вражені. Вони засипали Ратаковскі словами захоплення, не вірячи своїм очам.

"Це було записано до вагітності? Як??!!! Мені потрібно знати", "Ти точно тільки що народила???", "А що, так можна було?...", "Це твоє тіло після вагітності?", "Вибачте, а де животик після вагітності?", "Як? Ти ж тільки що народила дитину", - не вщухають комментарі від фанатів спекотної красуні.

Також Емілі Ратаковскі вже демонструє нові стильні образи на вулицях Нью-Йорка.

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