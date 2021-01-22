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Їй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася стрункими ніжками і апетитною грудьми на відвертих фото

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 22 січня 2021 20:23
Їй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася стрункими ніжками і апетитною грудьми на відвертих фото Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Елізабет Херлі не зупинити: чим більше зірка перебуває на карантині, тим більше на її сторінці в мережі Instagram з'являється відвертих і сміливих фото. Днями 55-річна актриса і модель показала знімки, на яких позує в шовковій сукні-комбінації відтінку фуксія. Образ зірки доповнили сріблясті босоніжки на значних шпильках, розкішна укладка і яскравий макіяж.

Максимально гарячими роблять фото той факт, що Елізабет лежить на дивані, високо закинувши свої стрункі ноги. Завдяки позі фоловери також можуть помилуватися як іраніше пишними грудьми британській красуні.

Їй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася стрункими ніжками і апетитною грудьми на відвертих фотоЇй точно 55? Елізабет Херлі похвалилася стрункими ніжками і апетитною грудьми на відвертих фотоЛіз Херлі прекрасна, як завжди (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Як і раніше, вдома", - написала знаменитість під галереєю. А у відповідь отримала масу компліментів. "Ти така розкішна", "Ти зовсім не міняєшся", "Вау, яка ж ти красива", "Мені хочеться дивитися на тебе нескінченно", "Це більше, ніж вау!", - пишуть фанати.

Раніше Херлі демонструвала ще один спокусливий образ, який носить вдома під час карантину. Зірка захопилась кулінарією і щедро ділиться результатами своєї праці.

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