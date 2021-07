Файне Місто: найяскравіші моменти за час існування фестивалю

Цьогорічний фестиваль пройде з 28 липня по 1 серпня на території тернопільського іподрому під гаслом "Файне Місто повертає Свободу".

Що чекає відвідувачів "Файне Місто" 2021

У 2021 році головними хедлайнерами фестивалю стануть відомі шотландські Пірати сучасності "Alestorm" і репкор тріо з США "Fever 333". Крім того, на різних сценах "Файного Міста" анонсовані виступи таких знаменитостей, як:

MAIN STAGE: Me And That Man, The HARDKISS, Anacondaz, 5'nizza, Go-A, Друга ріка, ТНМК, Louna, Жадан і Собаки, Karna, Wildways, O.Torvald, Motanka, Stoned Jesus, Kalush, Nizkiz, Роллікс, Detach, Epolets, One Light inside, Omana, Red Side.

DARK STAGE: Порнофильмы, Ghostkid, Batushka, Belphegor, Lord Of The Lost, Drag Me Out, Infected Rain, Hate, 1914, Space of Variations, Skinhate, Marina, Ignea, Чумацький Шлях, O’Hamsters, Among Your God, Denoi, Crosschains, Fleshgore, Sick Solution, Heartprints, Pomsta.

LIGHT STAGE: Один в каное, Vivienne Mort, Latexfauna, Курган & Агрегат, Kurwa Matj, Паліндром, Ragapop, Хамерман Знищує Віруси, The Unsleeping, Nick Senpai, Фіолет (акустика), Раёк, Tik Tu, I Hate Myself Because, Mazepa, Cloudless, Zwyntar, Julinoza, What is Love, Соседи Стерпят, Mentions, Kommuna Lux, Хвилі, thekomakoma, Vidma.

Локації фестивалю "Файне Місто" 2021 (фото: facebook.com/fainemisto)

Яскрава історія фестивалю "Файне Місто"

Поки меломани передчувають прийдешні зустрічі з артистами, ми згадаємо найяскравіші моменти фестивалю за весь час існування.

Історія "Файного Міста" розпочалася з вечірки друзів у 2013 році на острівці "Чайка" у Тернополі...

Історична афіша першого фестивалю "Файне Місто" 2013

Найперший фест "Файне Місто" в 2013 році (фото: fainemisto.com.ua)

... Вже через рік фестиваль перемістився на територію місцевого аеропорту...

Відео: неймовірний виступ гурту "Скрябін" на фестивалі "Файне Місто" 2014

..., а з 2017 року проводиться на тернопільському іподромі. 2018-й вважається початком нової історії"Міста".

Відео: яскравий сет Onuka на фесті "Файне Місто" 2016

Зараз же організатори зазначають, що музично-розважальне дійство у звичному розумінні "трансформувалося на тимчасове місто в паралельній реальності з власними самоврядуванням, конституцією, релігією та моральними принципами".

Відео: Файне Місто 2019

За 8 років існування фестивалю на його сценах виступили такі закордонні зірки як "Powewolf", "Arch Enemy", "The Rasmus", "Oomph!", "Guano Apes", "Tarja Turunen", "Kadebostany", "Poets Of The Fall", "Pain", "Eskimo Callboy".

Відео: Файне Місто 2018

Фестиваль "Файне Місто" в 2018 році (фото: fainemisto.com.ua)

Відео: Файне Місто 2017

Організатори фесту називають основною ідеєю - зібрати ком'юніті людей, для яких Щаслива Людина - найголовніша цінність в житті.

А головне правило фестивалю - "відпочивати так, щоб не заважати іншим".

Фестиваль "Файне Місто" в 2019 році (фото: fainemisto.com.ua)