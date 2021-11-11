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Меган Маркл з'явилася на гала-вечорі у сміливій сукні та браслеті принцеси Діани

Автор: Ольга Турчанікова

Напередодні відбувся рідкісний вихід у світ 40-річної Меган Маркл і 37-річного принца Гаррі. Подружжя з'явилося на гала-вечорі в Нью-Йорку, приуроченому до Дня ветеранів у США. Ця поява на червоній доріжці стала першою для бунтівного подружжя після того, як вони склали королівські повноваження. І вельми феєричним.

Пропонуємо розглянути вбрання герцогів в деталях.

Герцогиня Сассекська, яка обожнює червоний, обрала сукню Carolina Herrera з ефектним ліфом, пишним шлейфом і значним розрізом посередині. Доповнили лук туфлі з відкритою п'ятою, прикрашені камінням, від Giuseppe Zanotti йому в тон. У вухах у дружини принца Гаррі виблискували сережки з великими каменями, а на руці - діамантовий браслет, який перейшов їй у спадок від покійної матері чоловіка, принцеси Діани.

Принц Гаррі був одягнений в класичний смокінг і білу сорочку, які доповнив метеликом. Образи обох закоханих розбавили брошки у вигляді червоних маків - символ Дня полеглих.

Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку (фото: Getty Images)

Читайте і про інших членів королівських сімей, які відмовилися від титулів заради любові.

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