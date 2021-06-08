Таємний знак: топ-5 унікальних коштовностей Меган Маркл, в яких зашифровані послання

Меган Маркл - визнана ікона стилю , яка обожнює прикраси. У колекції герцогині і тепер двічі мами є по-справжньому унікальні дорогі експонати. Але ціна - далеко не визначальний фактор при виборі аксесуарів.

Це особисте

Обручка Меган Маркл - головний символ любові і щастя - не відрізняється химерністю і розміром. Для порівняння, вона вдвічі менша, ніж у Кейт Міддлтон. Але зате таїть в собі милі серцю спогади про поїздку пари в Ботсвану: камінь звідти поміщений в центр вироба. А з боків кільце прикрасили два камені, які раніше належали принцесі Діані.

Меган Маркл і принц Гаррі на весіллі (фото: Getty Images)

Повага до коріння

Для скандального інтерв'ю з Опрою Уінфрі Меган вибрала чорну сукню з білими лотосами, а з прикрас віддала перевагу браслету Cartier Love. Цей аксесуар став своєрідною ланкою між норовливою герцогинею і її родичами. Справа в тому, що свого часу такий же носила принцеса Діана.

Меган Маркл з повагою ставиться до сім'ї чоловіка (фото: Getty Images)

Бунт на кораблі

Меган Маркл не боїться слідувати сучасним трендам і робила це ще за часів життя в королівській родині. Наприклад, герцогиня обожнює носити відразу кілька тонких кілець на всіх пальцях, в тому числі на великому. Під час візиту до Шотландії вона навіть підібрала кілька примірників за $44 і за $60. Також Меган обожнює моносерьги і асиметричні моделі.

Але і своїм уподобанням не змінює (фото: Getty Images)

Мама - головне слово

Ставши мамою, герцогиня поспішила відобразити свій статус в прикрасах. Для свого першого виходу в світ Меган підібрала тонкий ланцюжок з буквою "А", як талісман і нагадування про улюбленого сина Арчі.

З чуток, для своєї дочки Маркл вже встигла підготувати подарунок - годинник Cartier French Tank, який має свою унікальну історію. Так, Маркл придбала його ще в 2012 році, відзначаючи свій успіх після серіалу "Форс-мажори". На ньому вигравірувано "ММ від ММ" ("Меган Маркл від Меган Маркл"). Примітно, що Меган вибрала для презенту річ, придбану самостійно.

Материнство зробило її більш сентиментальною (credit: Getty Images)

В ім'я любові

Меган Маркл не здається надмірно сентиментальною, але висловити свою любов чоловікові не буває зайвим. Так, герцогиня на весілля вибрала символічні аксесуари. Розкішний образ нареченої доповнили дрібні сережки Cartier у вигляді вишуканих бутонів троянд вартістю 2,5 тисячі євро. Квітка в сережках стала символом глибокої любові, вірності і прихильності.

Сережки у вигляді бутонів - знак любові і вірності (фото: скрін instagram.com/studiabeautyprof)