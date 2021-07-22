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Фігура мрії: Ірина Шейк показала струнке тіло у відвертому бікіні

Автор: RBC.UA

Ірина Шейк не так часто ділиться постами в своєму блозі. 35-річна модель не прагне показати свій щоденний побут, а її виходи на прогулянки з донькою потрапляють в мережу завдяки папараці. Тим більше знаменитість не поспішає розповідати про те, як проводить дозвілля.

Але кілька годин тому одна з найкрасивіших жінок планети зробила виняток і показала в сторіз свого Insta-блогу кілька фото з відпустки.

Ірина опублікувала кілька фото в бікіні. Перше - в чорному купальнику, який ледь прикривав спокусливі форми моделі - було зроблено в номері готелю. Два інших - на пляжі, серед райських пісків і бірюзової води. На знімках фігура Ірини здається помітно більш стрункою. Як відомо, Шейк ніколи не сиділа на дієтах і полюбилася дизайнерам і фотографам саме своєю натуральною красою.

Ірина Шейк на нових фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Можливо, тому сприяв новий роман красуні. Нагадаємо, Ірині приписують стосунки з колишнім чоловіком Кім Кардашьян - Каньє Уестом. Пара разом відзначала день народження репера, після чого їх запідозрили в романну зв'язку. Офіційно дана інформація не підтвердилася.

Днями Кім порадувала мережу новим фото старшого сина від Каньє Уеста.

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фигурамодамодельІрина Шейк