Фігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила розкішним тілом в сміливому бікіні

Кайлі Дженнер вирушила на черговий відпочинок, не залишивши фанатів без гарячого контенту. Дівчина зробила кілька фото з бікіні ніжно-рожевого відтінку, яке доповнила тільки ланцюжком на талії, підвісками і браслетами.

Макіяж Кайлі зробила літний і такий, що дозволяє шкірі дихати. А волосся, яке вже відросло нижче колін, розпустила. Кайлі виглядає в своєму спокусливому образі екзотичної русалки просто неперевершено.

Кайлі в гарячому літньому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я буквально не знаю, чи впораюся з цим", - написала молодшій сестрі 36-річна Хлое, яка завжди відзначає успіхи сестер і прагне висловити їм свою любов, коментуючи їх фото. "Вау", "Королева", "Волосся довше, ніж мої останні відносини", "Я закоханий у це волосся", "О боже, Кайлі, що ти з нами робиш?" "Королева Кайлі", - не стали стримувати емоцій і інші фоловери зірки.

Пізніше наймоложша мільйонерка в світі додала в своєму блозі відео: вона постаралася передати мальовничий морський пейзаж і барви заходу. Дівчина явно перебувала в романтичному настрої!

Нагадаємо, Кайди Дженнер у минулому році розійшлася з батьком своєї дитини Тревісом Скоттом. І тепер фанати чекають не дочекаються, коли ж бізнесвумен знайде нову пару. Втім, періодично мережу облітає новина, що вони давно помирилися, але приховують цей факт.

Не так давно пара організувала спільну фотосесіію.