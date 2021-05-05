ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фігура - вогонь: напівгола Кім Кардашьян блиснула осикою талією і пишними формами

Новость на русском → США, Середа 05 травня 2021 19:27
Фігура - вогонь: напівгола Кім Кардашьян блиснула осикою талією і пишними формами Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян показала черговий пляжний образ, який зробив її знамениту фігуру просто досконалою.

Нові фото зірки, які вона виклала у своєму блозі, просто підірвали мережу.

Кім Кардашьян позує в крихітному бікіні, а зверху накинула наймодніший варіант сорочки цього літа. Укорочена, з пишними рукавами і широкими манжетами, вона зробила фігуру знаменитості просто досконалою. Тонка талія і пишні будра стали ще більш виразними, а весь образ - жіночним і тендітним. Доповнили вбрання дзеркальні сонцезахисні окуляри, а також кросівки.

Фігура - вогонь: напівгола Кім Кардашьян блиснула осикою талією і пишними формамиФігура - вогонь: напівгола Кім Кардашьян блиснула осикою талією і пишними формамиКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

40-річна зірка позує на тлі екзотичного пейзажу, підставивши сонцю своє розкішне тіло. У відповідь на пост Кім отримала лавину захоплень і похвал своїй фігурі. "Гаряче", "Яка ж ти красива", "Королева", "Вау", "Кім, ти - вогонь", - пишуть їй фоловери.

Раніше інсайдери розповіли, що Кім вже повністю оговталася від розлучення і почала жити повноцінним життям. Багатодітна мама навіть вирішила знову ходити на побачення. Правда, поки що тільки заради спілкування, на серйозні стосунки вона поки не готова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу пляж фигура стиль мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Голубовська розповіла, що робити при укусі кліща: основні правила
Голубовська розповіла, що робити при укусі кліща: основні правила