Фігура - вогонь: напівгола Кім Кардашьян блиснула осикою талією і пишними формами

Нові фото зірки, які вона виклала у своєму блозі , просто підірвали мережу.

Кім Кардашьян позує в крихітному бікіні, а зверху накинула наймодніший варіант сорочки цього літа. Укорочена, з пишними рукавами і широкими манжетами, вона зробила фігуру знаменитості просто досконалою. Тонка талія і пишні будра стали ще більш виразними, а весь образ - жіночним і тендітним. Доповнили вбрання дзеркальні сонцезахисні окуляри, а також кросівки.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

40-річна зірка позує на тлі екзотичного пейзажу, підставивши сонцю своє розкішне тіло. У відповідь на пост Кім отримала лавину захоплень і похвал своїй фігурі. "Гаряче", "Яка ж ти красива", "Королева", "Вау", "Кім, ти - вогонь", - пишуть їй фоловери.