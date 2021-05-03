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Ці форми! 51-річна Дженніфер Лопес у спокусливому вбранні підірвала мережу

Автор: Lite

Дженніфер Лопес не перестає приємно дивувати своїх шанувальників. Цього разу співачка, якій цього року виповниться 52, вибрала спокусливий концертний образ і просто підкорила мережу своєю фігурою.

Фото Лопес зібрали масу лайків і коментарів в її блозі Instagram.

Дженніфер Лопес - одна з найкрасивіших жінок в шоу-бізнесі - знову довела свій статус. Співачка запостила знімки зі зйомок, де приміряла спокусливий образ. Білий комбінезон з облягаючими брюками, а також пишними рукавами-ліхтариками підкреслив ідеальну фігуру співачки. А гарячу нотку додало луку сміливе декольте до пояса.

Дженніфер в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Доповнили образ вишукане золоте кольє, браслети, каблучки та сережки. Дженніфер зробили розкішний макіяж із золотистими тінями і блідо-рожевими губами. А волосся уклали романтичними хвилями. Виглядає співачка шикарно, за що отримала масу компліментів від вірних фанатів.

До слова, останнім часом Дженніфер все частіше бачать в компанії екс-коханого Бена Аффлека, з яким вони зустрічалися з 2002 по 2004 рік. Він нібито допомагає пережити Лопес розставання з Алексом Родрігесом. 48-річний актор вже кілька разів був помічений біля будинку Дженніфер в Лос-Анджелесі. Варто відзначити, що свої зустрічі вони намагаються не афішувати.

Раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес вирушила на вечерю з екс-коханим Алексом Родрігесом.

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