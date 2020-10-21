Ці форми! Кайлі Дженнер в пікантному вбранні похвалилася видатним бюстом

Зірка активно піарить нову колекцію косметики

Кайлі Дженнер продемонструвала нове відео, на якому хотіла зробити акцент на розкішному макіяжі. Але все одно погляди фанатів були прикуті до розкішних грудей знаменитості. 23-річна зірка одягла білий кроп-топ, який оголив її живіт і підкреслив пишні груди. Оскільки Кайлі в ролику сидить, фолловери не могли розглянути, що одягла вона внизу. Мейк-ап їй зробили з накладними віями і чуттєвими губами. Завершує картину бездоганна укладка – до речі, Дженнер знову стала блондинкою. Дівчина кокетує з фанатами, дивлячить спокусливо в камеру.

Кайлі рекламує свою косметику (фото: скріншот instagram.com/kyliejenner)

І вони не могли стримати своїх емоцій, написавши більше 15 000 коментарів та переглянувши відео більше 8 мільйонів разів. Можна не сумніватися, що такий де успіх чекає і її нову колекцію.

Раніше Кайлі показувала і інші жаркі фото з промо даної колекції. Дівчині підібрали образ "дикої кішечки", який склали леопардові колготки і чорний бюстгальтер з леопардовими вставками. Цей лук відмінно продемонстрував спокусливе тіло інстадіви і просто підірвав мережу

Нагадаємо, раніше Кайди Дженнер натякнула про возз'єднання з батьком її дитини – Тревісом Скоттом. Пара опублікувала спільні фото в зухвалих образах.