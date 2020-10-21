Ці форми! Кайлі Дженнер в пікантному вбранні похвалилася видатним бюстом

Кайлі Дженнер продемонструвала нове відео, на якому хотіла зробити акцент на розкішному макіяжі. Але все одно погляди фанатів були прикуті до розкішних грудей знаменитості. 23-річна зірка одягла білий кроп-топ, який оголив її живіт і підкреслив пишні груди. Оскільки Кайлі в ролику сидить, фолловери не могли розглянути, що одягла вона внизу. Мейк-ап їй зробили з накладними віями і чуттєвими губами. Завершує картину бездоганна укладка – до речі, Дженнер знову стала блондинкою. Дівчина кокетує з фанатами, дивлячить спокусливо в камеру.

Кайлі рекламує свою косметику (фото: скріншот instagram.com/kyliejenner)

І вони не могли стримати своїх емоцій, написавши більше 15 000 коментарів та переглянувши відео більше 8 мільйонів разів. Можна не сумніватися, що такий де успіх чекає і її нову колекцію.

Раніше Кайлі показувала і інші жаркі фото з промо даної колекції. Дівчині підібрали образ "дикої кішечки", який склали леопардові колготки і чорний бюстгальтер з леопардовими вставками. Цей лук відмінно продемонстрував спокусливе тіло інстадіви і просто підірвав мережу

Нагадаємо, раніше Кайди Дженнер натякнула про возз'єднання з батьком її дитини – Тревісом Скоттом. Пара опублікувала спільні фото в зухвалих образах.